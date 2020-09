Partnerschaft Marbach L’Isle-Adam Liebevoller Gruß vom Neckar an die Oise

Marbach - Eigentlich hätten aktuell etliche Marbacher voller Vorfreude auf gepackten Koffern sitzen sollen. Denn vom 25. bis zum 27. September wollte man eigentlich die Freunde in der französischen Partnerstadt L’Isle-Adam in der Nähe von Paris besuchen. Doch das Corona-Virus schert sich leider weder um seit vielen Jahren gepflegte Freundschaften noch um Vorfreude und Pläneschmieden für ein Wiedersehen. Der diesjährige Besuch in der 12 000-Einwohner-Stadt an der Oise wurde nach einigem Hin und Her mit schwerem Herzen und großem Bedauern von den Verantwortlichen auf beiden Seiten gemeinschaftlich abgesagt und auf den nächsten Herbst verschoben. Aber aus den Augen heißt ja bekanntlich nicht aus dem Sinn.