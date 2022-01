Parteitag Merz: CDU muss "wieder Selbstbewusstsein" ausstrahlen

Berlin - Die CDU muss nach Auffassung ihres designierten Vorsitzenden Friedrich Merz schnell die Oppositionsrolle annehmen und zu neuem Selbstvertrauen finden. Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl im September befinde sich die Partei gerade in der zweiten Phase der Opposition. "Zuerst war die Schockphase, jetzt sind wir in der Gewöhnungsphase", sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich hoffe, dass nach dem Parteitag relativ schnell die Aufbruchphase folgt."