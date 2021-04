Parteitag Südwest-Grüne stärken Kretschmann Rücken für CDU-Gespräche

Die Grünen kamen bei der Landtagswahl Mitte März auf historisch gute 32,6 Prozent, die CDU nur noch auf 24,1 Prozent. Nun verhandeln die beiden Parteien einen Koalitionsvertrag. Am 12. Mai will sich Kretschmann zum dritten Mal zum Regierungschef wählen lassen. Der 72-jährige unterstrich in Heilbronn den Anspruch der Grünen auf das Kanzleramt. In Baden-Württemberg hätten die Grünen gut vorgelegt, sagte er. "Jetzt gilt es nachzulegen." Der Grünen-Bundesvorstand will am 19. April vorschlagen, wer von den Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl am 26. September übernehmen soll.

© dpa-infocom, dpa:210410-99-150641/5