Parteitag in Riesa AfD ermöglicht Einzelspitze

Der hessische Bundestagsabgeordnete Albrecht Glaser sprach sich in der Debatte gegen die Änderung aus. Er sagte: „Diese Partei als radikaldemokratische Partei braucht nicht das Ein-Mann- oder das Ein-Frau-Prinzip.“ Der Thüringer Landeschef und Partei-Rechtsaußen Björn Höcke warb für die Reform, wenngleich die Doppelspitze bei ihm in Thüringen funktioniere. „Grundsätzlich sind Zweierspitzen konfliktträchtig“, sagte er in der Debatte.