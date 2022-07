Parteien SPD rutscht auf tiefsten Umfragewert seit vor Bundestagswahl

Berlin - Die Regierungsparteien SPD und FDP verlieren einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD nur noch auf 18,5 Prozent der Stimmen. Das wären 1,5 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche - und der schwächste Wert der Partei seit dem 9. August 2021, also noch vor der Bundestagswahl, wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen neuen "Meinungstrend" des Instituts Insa berichtete. Die FDP verlor demnach 0,5 Prozentpunkte und rutschte auf 8 Prozent. Von den Parteien der Ampel-Koalition konnten sich Insa zufolge nur die Grünen verbessern - um einen Prozentpunkt auf 22 Prozent.