Parlamentswahlen in Frankreich Was Emmanuel Macron nach der Wahlschlappe einfordert

Keine Hilfe aus dem konservativen Lager

Auch die konservativen Republikaner haben keine Lust, mit ihren 61 Sitzen Macron zu stützen. Macrons Rede an die Nation dürfte deshalb kaum aus der politischen Sackgasse führen. Indem er sich direkt an die Nation wandte, erweckte er fast den Eindruck, er wolle das Parlament umgehen. Denn das neue Machtzentrum in Paris ist nicht mehr der Elysée-Palast, sondern vielmehr die Nationalversammlung. Während Macrons erster Amtszeit hatte sie die Vorlagen aus dem Elysée dank seiner absoluten Mehrheit stets abgenickt. Mittlerweile neutralisieren sich dort allerdings die drei Blöcke der Linken, Rechten und Macronisten gegenseitig, was harte Konflikte bewirken dürfte. Auch nach dem TV-Auftritt bleibt eigentlich schleierhaft, wie Macron die nächsten fünf Jahre regieren und Frankreich reformieren will.