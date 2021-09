Parlamentswahl Neuwahl in Kanada: Trudeau bei TV-Debatte unter Druck

In dem flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde mit knapp 38 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern wird am 20. September über eine neue Regierung abgestimmt. Trudeau, der das Land seit 2015 regiert und seit 2019 einer Minderheitsregierung vorsteht, hatte die vorgezogene Abstimmung vor wenigen Wochen ausgerufen - Kritiker werfen ihm vor, damit inmitten der Corona-Krise unnötigerweise Menschen an die Urnen zu bringen, weil er nach einer absoluten Mehrheit im Parlament strebt.