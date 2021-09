Parlamentswahl Islamisten in Marokko hoffen auf Wiederwahl

Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet. Beobachter rechneten mit einer geringen Wahlbeteiligung wegen der Corona-Beschränkungen und auch, weil die wahre Macht in Marokko weiterhin vom König ausgeht. Umfragen zufolge haben vor allem junge Leute das Vertrauen in die Regierung und politische Parteien verloren. Das Politik-Institut MIPA veröffentlichte im Februar eine Studie, wonach 64 Prozent der Befragten nicht zur Wahl gehen wollen. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 43 Prozent.