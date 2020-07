Parlamentswahl in Kroatien Partei von Regierungschef Andrej Plenkovic liegt vorne

Die HDZ hatte im Wahlkampf unter anderem mit dem Corona-Krisenmanagement der Regierung um Stimmen geworben, während die SDP der Regierung vorwarf, durch die Wahl inmitten der Pandemie die Gesundheit der Kroaten zu gefährden.

Bisher milder Verlauf der Pandemie

Die Pandemie nahm in dem Adria-Staat bislang einen vergleichsweise milden Verlauf, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder deutlich anstieg. Bislang starben in Kroatien nach offiziellen Angaben mehr als hundert Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Insgesamt wurden mehr als 3000 Infektionsfälle gemeldet.

Dem stark vom Tourismus abhängigen Land steht wegen der Krise eine schwere Rezession bevor. Es wird mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um zehn Prozent gerechnet. „Der Wahlsieger wird im Herbst großen wirtschaftlichen Problemen gegenüberstehen“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Igor Ivic. Die Bewältigung der Krise werde die neue Regierung vor große Herausforderungen stellen.