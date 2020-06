Parlament hat gewählt Irland: Micheál Martin ist neuer Premierminister

In seiner Antrittsrede versprach Martin, den Kampf gegen das Virus und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen. "Von heute an wird das im Zentrum von allem stehen, das die neue Regierung tun wird", sagte Martin. In Irland starben bisher knapp 2300 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Aber auch die Wohnungsnot und Reformen im Gesundheitssystem seien Themen, denen er sich annehmen werde, sagte Martin.