Parlament Auftakt zur Wahl im Irak: Sicherheitskräfte geben Stimme ab

Es ist die zweite Parlamentswahl, seitdem die irakische Regierung vor fast vier Jahren den Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verkündet hat. Die sunnitischen Extremisten hatten im Sommer 2014 große Gebiete im Norden und Westen des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Zellen des IS sind im Irak weiter aktiv. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften soll Zwischenfälle bei der Wahl verhindern.