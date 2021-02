Parkprobleme in Marbach Der Göckelhof steckt in der Warteschleife

Bereits sein Okay zu den Fahrradbügeln hat Andreas Seiberling gegeben. „Diese Lösung ist schon lange geklärt“, sagt der Ordnungsamtsleiter und reicht den Ball weiter ans Bauamt. Dessen Leiter Dieter Wanner gibt zu: „Die Bügel lagern im Bauhof und sind ein bisschen in Vergessenheit geraten.“ Das Museum sei wegen Corona geschlossen gewesen. Sobald die Witterung es zulasse, würden die drei Fahrradbügel in Kürze montiert.

Den Ideen des Tobias-Mayer-Vereins zur Platzgestaltung vom vorigen Sommer stehe die Verwaltung offen gegenüber, berichtet Dieter Wanner. So habe man im Herbst die Beleuchtung nach Rücksprache mit dem Architekten des Museums verbessert. Allerdings habe die Stadt im Weiteren erst die Entscheidung zu den Sitzbänken in der Fußgängerzone abwarten wollen, die im Dezember erfolgte. Trotzdem steckt der Göckelhof noch in einer Warteschleife: Die Stadt braucht laut Wanner einen Platz für das Material und den Bauwagen bei der Sanierung der Fußgängerzone. Dafür seien die Parkplätze des Göckelhofs vorgesehen. „Es hatte Kritik gegeben, den Kelterplatz dafür zu benutzen“, erinnert Wanner. Deshalb werde man wohl zwei Jahre lang den oberen Göckelhof belegen – auch weil der Treppenaufgang in der Rosengasse in der Nähe liegt. Dort sollen Sitzstufen entstehen.