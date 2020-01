Parkplatzdiskussion in Marbach Vor den Parkplätzen steht die Untersuchung

Marbach - In den politischen Gremien in Marbach ist in den vergangenen Jahren über verschiedene Standorte diskutiert worden, an denen man Parkplätze schaffen und damit die Stellflächennot lindern könnte. In der Verlosung sind zum Beispiel die Ludwigsburger Straße oder der Gerberplatz. Ganz neu aufs Tableau kam Ende 2019 das Volksbank-Gelände. Das Kreditinstitut und die Stadt bekundeten die Absicht, eine Machbarkeitsstudie für die Fläche in Auftrag zu geben, auf der neben einem neuen Wohn- und Geschäftshaus eine Tiefgarage errichtet werden könnte (wir berichteten). Wenn alles glattgeht, gibt es für die Untersuchung sogar einen Zuschuss von der öffentlichen Hand. Und zwar über das Sanierungsgebiet Altstadt, in das das Volksbank-Areal aufgenommen werden soll.