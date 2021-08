Parkhaus in Marbach Fehler schafft Freiraum für große Autos

Marbach - Im Marbacher Parkhaus an der Grabenstraße spielen sich bisweilen bemerkenswerte bis kuriose Szenen ab. Man sieht Fahrer, die mit meist größeren Autos nicht auf Anhieb um die Kurven kommen, ihre Karossen manchmal sogar mehrfach vor- und zurücksetzen müssen, bis es endlich klappt. Immer wieder werden Wagen auch so abgestellt, dass im Grunde fast zwei Parkplätze belegt sind. Das ist derzeit im unüberdachten Teil der Ebene vier allerdings nahezu ausgeschlossen. Dort sind die Stellflächen nach Bauarbeiten nun nämlich völlig überdimensioniert – was jedoch von der Stadt keinesfalls so gewünscht und auch nicht so in Auftrag gegeben wurde, wie Bürgermeister Jan Trost betont.