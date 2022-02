Parkhaus Grabenstraße in Marbach Sicherheitsdienst soll Kontrollgänge durchführen

Marbach - Das Parkhaus in der Grabenstraße gehört nicht zu den Orten in Marbach, in denen man sich besonders gern aufhält. Die Wände sind mit Farbe beschmiert, es riecht häufig nach Urin, und an vielen Stellen liegt Müll herum. Vor kurzem wurden zudem auf Ebene acht mehrere Leuchten von Unbekannten zerschlagen, und im Treppenhaus hat sich eine klebrige Flüssigkeit verteilt, die der Reinigungsdienst nicht mit den üblichen Mitteln zu beseitigen schafft. Darüber hinaus werden immer wieder Feuerlöscher beschädigt, sodass der Brandschutz nicht gewährleistet ist.