Parkhaus Grabenstraße in Marbach Bürger sollen sich sicherer fühlen

Miete für Parkplätze wird deutlich teurer

Auch für die Nutzer der vermieteten Parkplätze steht eine Änderung an: Da die Ebene 1 und der Außenbereich der Ebene 4 in den vergangenen vier Jahren für 312 000 Euro saniert wurden und mittelfristig weitere Sanierungen in Höhe von 477 000 Euro vorgesehen sind – ohne die Kosten für den Aufzug – beschloss der Gemeinderat eine Preiserhöhung bei den vermieteten Parkplätzen. Ab kommendem Jahr fallen auf den Ebenen 4 bis 8 monatlich 35 Euro statt bislang 6,80 Euro an, ab 2024 dann 40 Euro. Der Beschluss soll mit dazu beitragen, dass das Parkhaus auf den anderen Ebenen kostenfrei nutzbar bleibt. Dagegen sprach sich die Gruppe Puls aus, die hier gegen ein kostenfreies Parken ist. Die übrigen Fraktionen machten jedoch deutlich, an diesem Angebot an die Bürger nichts ändern zu wollen.