Parken in Großbottwar Zahl der Falschparker in der Altstadt steigt extrem

Großbottwar - Bei der Sanierung der Großbottwarer Altstadt floss in den vergangenen Jahren viel Hirnschmalz in die Frage, wo genau wie viele Parkplätze angelegt werden sollen. Doch die daraus entstandene Lösung scheint so manchen Autofahrer nur bedingt zu interessieren. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Gemeindevollzugsbeamtin Hannelore Weber am Montagabend dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats vorstellte.