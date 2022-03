Paralympics Zweites Gold: Forster dominiert Slalom nach Belieben

Bereits nach dem ersten Durchgang führte die Athletin aus Radolfzell souverän die Konkurrenz an. Auch im zweiten Lauf dominierte sie und jubelte bei einem Vorsprung von 2,32 Sekunden verdient über ihren insgesamt vierten Paralympicssieg. "Jetzt will ich erstmal runterkommen und entspannen", erklärte Forster. In vier Jahren in Italien soll es weitere Medaillen geben. "Es gibt noch Steigerungsmöglichkeiten", merkte sie an.