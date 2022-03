Paralympics Silber im Langlauf: Zweite Medaille für Marco Maier

"Ich bin sehr zufrieden. Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Maier nach seinem zweiten Coup. Im Rennen war für den Athleten aus Kirchzarten, dem an der linken Hand drei vordere Fingerglieder fehlen, alles möglich. Am Ende wurde es wieder Rang zwei. "Die Zielgerade hat kein Ende gefunden", sagte Maier. "Am Ende war die Erleichterung riesig, als ich Ziellinie überqueren konnte. Dass es noch für Silber gereicht hat, umso schöner."