Paralympics Dritte Medaille für Teenager Kazmaier: Sprint-Bronze

"Manchmal fühlt es sich schon ein Stück weit surreal an", sagte Kazmaier und ergänzte mit Blick auf die ausgeschlossenen Russinnen: "Man muss schon sehen, dass nicht alle unsere Konkurrenten dabei sind. Aber wir liefern schon echt gute Wettkämpfe." Ihrem Guide ein Geschenk zum 21. Geburtstag am Mittwoch zu machen, sei "schon ein Stück weit" Motivation gewesen. "Das ist definitiv ein sehr besonderer Geburtstag", sagte Baumann: "Allein schon hier feiern zu können, und dann noch so ein super Rennen, das ist einfach cool."