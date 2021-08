Paralympics Schwimm-Bronze nach Rio-Debakel: Schott "könnte nur weinen"

Gerechnet hatte die inkomplett querschnittsgelähmte Schott nach Rang vier in der Qualifikation mit drei Sekunden Rückstand auf Rang drei nicht mit Bronze, "aber ich habe es gehofft. Ich wollte es so sehr." Es gewann die Britin Maisie Summers-Newton in Weltrekordzeit von 2:56,68 Minuten vor der Ukrainerin Jeljzaweta Mereschko (2:58,04).