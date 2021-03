Parallel-Slalom Snowboarderinnen rasen bei WM zu Silber und Bronze

Während Hofmeister (Bischofswiesen) ihre zweite WM-Medaille nach Bronze 2019 gewann, steht die Sonthofenerin Jörg bei drei Plaketten: Nach ihren beiden Titeln 2019 und 2021 sowie Bronze nun in Rogla ist sie die erfolgreichste deutsche Snowboarderin der WM-Historie. "Ich habe keine Worte für all das", sagte sie. "Ich war nach gestern vom Kopf her ziemlich müde. Es war alles so emotional. Umso krasser, dass es fürs Podium gereicht hat. Ich hätte niemals damit gerechnet."