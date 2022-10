«Papieratlas» Städte sparen 1600 Gigawattstunden mit Recyclingpapier

Nürnberg ganz vorn

Den Titel "recyclingpapierfreundlichste Stadt" sicherte sich in diesem Jahr die Stadt Nürnberg. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) verlieh ihr am Dienstag in Berlin die gleichnamige Auszeichnung "Papieratlas". Den Organisatoren zufolge erreichte Nürnberg die höchste Gesamtpunktzahl bei der Verwendung von Recyclingpapier in öffentlichen Einrichtungen. 100 Prozent des von der Stadtverwaltung genutzten Papiers war im vergangenen Jahr 2021 demnach Recyclingpapier mit dem Umwelt-Siegel Blauer Engel. Nürnberg erhielt auch Sonderpunkte für den Einsatz von Recyclingpapier jenseits der Stadtverwaltung, zum Beispiel an öffentlichen Schulen. Platz zwei belegten die niedersächsische Stadt Hameln und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Die deutsche Hauptstadt Berlin erreichte Platz fünf. In den Kategorien Landkreis und Hochschule landeten der Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen und die niedersächsische Universität Vechta auf dem ersten Platz.