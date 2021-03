„Papa vermisst dich“ Enkel schicken Prinzessin Diana Muttertagsgruß

Serientäter der Fußball-Bundesliga

Diese Spieler hatten eine längere Tor-Serie als VfB-Stürmer Saša Kalajdžić

Das Sonntagsspiel des VfB Stuttgart war bereits die siebte VfB-Partie in Serie mit Treffer von Saša Kalajdžić. Fredi Bobics 25 Jahre alter Vereinsrekord ist somit eingestellt. Wir blicken in Bildern auf das Gesamtranking der längsten Tor-Serien in der Fußball-Bundesliga und wer noch vor dem Österreicher liegt.