Panoptikum Trump dreht Thunberg den Rücken zu

Die echte Greta Thunberg war am 1. März 2019 in der Hansestadt, um mit mehreren tausend Schülern für den Klimaschutz zu demonstrieren. Als Wachsfigur begrüßt sie die Besucher nun gleich am Eingang des Panoptikums. Rechts neben ihr steht die Schlagersängerin Helene Fischer, schräg neben ihr Papst Franziskus. Während US-Präsident Donald Trump ihr den Rücken zukehrt, schauen der ehemalige US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihre Richtung.