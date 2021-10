Pannenserie Berlins Wahlchaos hat ein Nachspiel

Berlin - Nach dem Bekanntwerden immer neuer Unregelmäßigkeiten am vergangenen Wahlsonntag in Berlin werden die Rufe nach Konsequenzen immer lauter. „Wahlmängel dieser Art hätten mich als OSZE-Wahlbeobachter in EU-Beitrittskandidatenländern wie etwa Serbien zur Frage veranlasst, ob die Verwaltung des betroffenen Landes zur Durchführung demokratischer Wahlen imstande ist“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Link, der für die Organisation zuletzt die rechtlich umkämpften US-Wahlen zu bewerten hatte, unserer Zeitung: „Die Fehler in der Bundeshauptstadt müssen nicht nur ein parlamentarisches, sondern auch ein juristisches Nachspiel haben.“ Er könne „all jene, die nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen konnten oder durch die Zustände in den Wahllokalen vom Wählen abgehalten wurden, nur zu einer Klage ermuntern“.