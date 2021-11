Pandemie Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht neuen Höchstwert

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.540.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 98 274.

Die Corona-Hotspots Sachsen, Bayern und Thüringen meldeten weiter hohe Zahlen. Zwar sank in Sachsen die Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Neuinfektionen nach einem stetigen Aufwärtstrend erstmals wieder. Sie lag laut RKI am Mittwoch aber immer noch bei 742,2, was bundesweit den höchsten Stand bedeutete. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 759,3 gelegen. Bayern und Thüringen registrierten dagegen weiter ansteigende Zahlen: In Bayern lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 568,4. Am Vortag hatte sie bei 554,2 gelegen, in Thüringen bei 569,0 (Vortag: 546,1).

