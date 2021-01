Pandemie wütet im Krisenstaat Simbabwe: Bereits vier Minister an Corona gestorben

"Wir befinden uns in einer düsteren Wolke, die wir baldmöglichst loswerden müssen", sagte der stellvertretende Gesundheitsminister John Mangwiro am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Er stellte eine Verschärfung des Anfang Januar verhängten Lockdowns mit seiner strengen Ausgangssperre in Aussicht. "Wir haben gesehen, dass nicht alle Menschen den Lockdown respektieren", sagte er.