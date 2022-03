Pandemie-Vorsorge Lauterbach ruft Länder zu weiterer Corona-Eindämmung auf

Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben nun bundesweit 318.387 neue Infektionsfälle an einem Tag - vor einer Woche waren es 294.931 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in allen 16 Bundesländern über der Marke von 1000 und in sechs Ländern über 2000. Am höchsten blieb der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in Mecklenburg-Vorpommern mit nun 2422,5. Bundesweit wurden weitere 300 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert. Die Zahl der in Kliniken gekommenen corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,28 an (Mittwoch: 7,23).