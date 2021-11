Pandemie Verdi-Chef fordert Ampel zu Korrektur bei Corona-Notlage auf

Kontrovers werde in der Verdi-Mitgliedschaft über eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kitas, Grundschulen, im Gesundheitswesen und Pflegeeinrichtungen diskutiert. "Nach Abwägung aller Aspekte möchten wir am Prinzip der Freiwilligkeit für alle festhalten", sagte Werneke. Nötig sei ein engmaschiges Netz an Tests. Werneke sagte weiter, die Ordnungsämter würden die Kontrolle der Zugangsregeln wie 2G in den Ländern nicht alleine schaffen, auch wenn die Kommunen Kapazitäten aufstockten. Verstöße müssten spürbar bestraft werden. Die Regel-Einhaltung müsse Alltagskultur werden.

