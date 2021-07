Pandemie Spanien reagiert gelassen auf steigende Corona-Zahlen

Auch die Regionalregierungschefin der Balearen, Francina Armengol, verwies auf den guten Fortschritt der Impfkampagne. "Wir müssen lernen, mit der Krankheit zu leben. Es ist der Moment, an andere Dinge zu denken als nur an die Inzidenz", betonte sie. Auch deutsche Urlauber auf Mallorca betonten, sie fühlten sich dort im Urlaub mindestens so sicher wie zuhause in Deutschland.

Der Deutsche Reiseverband (DRV), der die Reiseveranstalter vertritt, reagierte ebenfalls noch gelassen. "Für Flugreisende ändert sich mit der Einstufung von Spanien als einfaches Risikogebiet faktisch nichts. Reisende können ihren Urlaub wie geplant fortsetzen", sagte die DRV-Sprecherin Kerstin Heinen der Deutschen Presse-Agentur. Sie appellierte an alle Reisenden, sich auch während ihres Urlaubs an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. "So ist verantwortungsvolle Mobilität auch in Zeiten von Corona möglich."

Ähnlich äußerte sich auch die Präsidentin des Verbandes der Hoteldirektoren auf den Balearen (AEDH), Alicia Reina. Richtig schlimm wäre es aus ihrer Sicht aber, wenn Deutschland Spanien und die Balearen zum Hochinzidenzgebiet erklären würde. Wie schnell eine solche Hochstufung kommen kann, zeigt Zypern. Das Land war erst am vergangenen Sonntag zum Risikogebiet erklärt worden. Nur ein paar Tage später wurde es schon zu einem von vier Hochinzidenzgebieten in Europa neben Portugal, Großbritannien und Russland.

