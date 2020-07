Pandemie-Serie „Sløborn“ Und plötzlich ist ein Virus da

Stuttgart - Falls da wirklich ein gefährliches neues Virus in der Welt unterwegs sei, meint eine der Figuren in der neuen ZDF-Neo-Serie „Sløborn“, sei es doch ganz gut, auf einer Insel zu leben. Das ist nur halb richtig. Solange das Virus draußen herumschwirrt und die Insulaner schön abgekapselt unter sich bleiben, ist ein Fleckchen Welt wie die fiktive Insel Sløborn tatsächlich eine Schutzzone. Wenn es allerdings zur Infektion auf der Insel kommt, wird so eine abschottbare kleine Gemeinschaft eine Isolierstation mit hohem Innendruck. „Sløborn“ erzählt von der zweiten, der dynamischen Variante der Ereignisse.