Pandemie RKI registriert 114.198 Corona-Neuinfektionen

VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum

Waldemar Anton steht im Kellerduell zur Verfügung

Am Samstag empfängt der VfB Stuttgart den VfL Bochum zum Kellerduell in der Bundesliga. Im Vorfeld der Partie äußerte sich Interimstrainer Michael Wimmer zur Stimmung am Neckar – und zur Personalsituation bei den Weiß-Roten.