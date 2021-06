Pandemie Niederländischer König verletzt erneut Corona-Regeln

Der Monarch hatte am Donnerstagabend vor dem EM-Spiel der Niederlande eine Straße mit Oranje-Fans in Den Haag besucht: Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass er die erforderlichen 1,5 Meter Abstand nicht einhält und Hände schüttelt. Minister rügten den König am Freitag: "Die Regeln gelten für jeden", sagte die Ministerin für medizinische Versorgung, Tamara van Ark, dem TV-Sender NOS.