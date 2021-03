Pandemie Mit Test ins Theater: Berlin plant Pilotprojekt

Am Berliner Ensemble sind nun für das Pilotprojekt zwei Vorstellungen von "Panikherz" geplant. "Das Publikum wird im Schachbrettmuster sitzen, mit FFP2-Maske", sagte Intendant Oliver Reese. Die Eintrittskarte werde an einen Test gekoppelt, den man an fünf Teststationen am selben Tag machen könne. Das negative Ergebnis müsse dann bei der Einlasskontrolle am Theater vorgezeigt werden.