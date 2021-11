Pandemie Grüne Woche 2022 wegen Corona abgesagt

VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05

Als Ciprian Marica plötzlich doppelt traf

Am Freitag empfängt der VfB Stuttgart den 1. FSV Mainz 05. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf einen Nachmittag im Jahr 2010, der in mehrerer Hinsicht äußerst emotional war.