Pandemie Gerhard Polt kritisiert Begriff "systemrelevant"

"Ich persönlich finde es ganz schlimm, dass von höchsten politischen Stellen von Systemrelevanz gesprochen wird. Bestimmte Leute kriegen in diesen schweren Zeiten ihr Geld und andere - vor allem Künstler - schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge", sagte Polt der Deutschen Presse-Agentur in München anlässlich des 40-jährigen Zusammenwirkens mit Brüdern der Musiker-Großfamilie Well. "Das wäre zum Beispiel ein Grund, wieder auf die Straße zu gehen." Es treffe die Kulturbranche hart: "Ob das Kollegen sind oder Beleuchter oder Tontechniker - die zerbröselt es alle."