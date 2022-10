Pandemie Federle fordert wieder mehr PCR-Tests zum Corona-Nachweis

Falk betonte, es sei wichtig, dass den Menschen bewusst sei, was ein Corona-Schnelltest leisten könne und was nicht. Ein Schnelltest zeige nicht so gut an, ob jemand gerade infiziert sei. Aber er zeige recht zuverlässig, wenn jemand infektiös sei, erklärte Falk. "Also, ob jemand über eine hohe Viruslast verfügt und damit andere anstecken könnte."