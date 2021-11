Pandemie Experten in Österreich fordern noch weitere Corona-Maßnahmen

Wien - Kurz nach Einführung immer schärferer Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte in Österreich fordern viele Ärzte weitere Einschränkungen für die Gesamtbevölkerung. Der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein will die Pandemie-Lage und die Wirkung der jüngsten Covid-Regeln am Mittwoch bewerten.