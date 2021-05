Pandemie Die britische Theaterszene erwacht zum Leben

"Die nächsten Wochen werden finanziell schwierig", sagte Bird. Mieten und Honorare müssten weiter bezahlt werden - auch bei reduzierter Gästezahl. "Aber es bringt viele Leute wieder in Arbeit, viele Freischaffende, Selbstständige, Schauspieler, Musiker, die wieder arbeiten und Geld verdienen können." Gerade von ihnen seien viele in den vergangenen Monaten durch die Netze staatlicher Unterstützungsmaßnahmen gefallen. "Also ja, es wird hart, aber besser als die letzten 14, 15 Monate", so der Chef des Theaterverbands.