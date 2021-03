Pandemie Claus Theo Gärtner: Man geht sich ja schnell auf den Wecker

Gärtner ist in dritter Ehe mit der gut 35 Jahre jüngeren Schweizer Regieassistentin verheiratet. Der Altersunterschied ist dem Bericht zufolge nach mittlerweile rund 20 gemeinsamen Jahren kein Thema mehr. Was dieser im Alltag bedeutet, beschreibt Gärtner so: "Sarah ist schneller als ich. Und beim Tauchen hat sie auch immer eine halbe Stunde länger Luft in der Flasche."