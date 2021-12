Pandemie Biden: Gerüstet für Omikron - Impfen "patriotische Pflicht"

Nach Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC vom Montag machte die Omikron-Variante rund drei Viertel aller Neuinfektionen in der vergangenen Woche in den USA aus und ist damit dominant. In manchen Regionen wie etwa in und um New York oder im Nordwesten liegt der Wert bei mehr als 90 Prozent. In den vergangenen Wochen war die Zahl der Corona-Fälle wieder stark angestiegen. Mancherorts gab es zuletzt lange Schlangen an Testzentren.