Pandemie behindert Austausch Schwere Zeit für die Städtepartner

Die Hoffnungen in Frankreich ruhen auf dem September

Aufs Engste verbunden bleiben möchte die Schillerstadt auch mit den Freunden aus dem französischen Städtchen L’Isle-Adam. Zu der Kommune an der Oise nördlich von Paris unterhält Marbach seit 34 Jahren eine Partnerschaft. Nachdem eine Begegnung im Jahr 2020 coronabedingt ausgefallen war, klappte es im September 2021 wieder. „Unser Glück war, dass wir einfach weiter geplant hatten“, erzählt Daniel Hofsäß, denn von Mai an seien die Inzidenzen so niedrig gewesen, dass eine Marbacher Delegation vier Monate später anreisen und sich unter anderem am Anblick des nach Plänen des gestorbenen Künstlers Christo verhüllten Pariser Triumphbogens erfreuen konnte. Ute Rößner und Dieter Zagel verkauften auf dem Weihnachtsmarkt der französischen Stadt selbst gemachten Weihnachtsschmuck und übergaben literweise Glühwein zugunsten der Partner. Die Covid-Verhältnisse seien in L’Isle-Adam, so Hofsäß, in einem erträglichen Ausmaß. Im September hoffe man wieder auf einen Besuch der Freunde.