Pandemie Beamtenbund wirft Politik schlechtes Corona-Management vor

Die Menschen seien mit teils "widersprüchlichen und widersinnigen Maßnahmen und Ansagen" kirregemacht worden, sagte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach am Montag bei der dbb-Jahrestagung in Berlin. Dabei sei der Eindruck erweckt worden, "dass in diesem Land jeder Kindergeburtstag besser organisiert ist als das staatliche Krisenmanagement".