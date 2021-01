Pandemie-Ausgabe Die RTL-"Dschungelshow" startet

Weil RTL seine Leute in Pandemie-Zeiten nicht an das andere Ende der Welt schicken will, bleibt das Plumpsklo im fernen Dschungel 2021 ungenutzt. Gesendet wird stattdessen aus der Nachbarschaft - aus Deutschland und aus einem Studio. In der Summe bedeutet das: Das Dschungelcamp, eine Art Urmutter des Trash-TVs, bekommt einen Abkömmling. Das neue Format heißt auch anders: Aus "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Los geht es am Freitag (15. Januar, 22.15 Uhr, RTL).