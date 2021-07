Pandemie Andrew Lloyd Webber: Keine Premierenfeier für "Cinderella"

In Großbritannien steigen derzeit die Neuinfektionen wieder kräftig an, was vor allem auf die starke Ausbreitung der Delta-Variante zurückgeführt wird. Trotzdem will Premierminister Boris Johnson am 19. Juli alle Corona-Maßnahmen in England aufheben. Die Regierung argumentiert, dass die Zahl der Ansteckungen nicht mehr relevant ist, weil das Impfprogramm im Land weit fortgeschritten und die Zahl der Todesfälle bislang auf niedrigem Niveau geblieben ist.

