Pamplona Fünf Verletzte bei umstrittener Stierhatz

Stierkämpfe und Mutproben

Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen San Fermín findet erstmals seit 2019 wieder statt. In den vergangenen beiden Jahren musste es aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Bis kommenden Donnerstag wird es insgesamt acht Stierrennen geben. Täglich werden am frühen Vormittag sechs Kampfbullen, die zum Teil über 600 Kilogramm schwer sind, sowie mehrere zahme Leitochsen durch die engen Gassen der Altstadt für die Stierkämpfe am Abend bis in die Arena gejagt.