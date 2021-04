Paläontologie Lange Hälse von Flugsauriern hatten besondere Querstreben

"Das ist anders als alles, was bisher in einem Wirbel von irgendeinem Tier gesehen wurde", sagte Martill. Die Azhdarchidae waren eine Gruppe von Flugsauriern mit Flügelspannweiten von bis zu zwölf Metern, die wie die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren ausstarb. Die Forscher betrachteten Knochenfunde aus Marokko in einem Computertomographen. Die Hälse der Tiere seien durch die nun entdeckte innere Struktur gestärkt worden, berichten die Forscher.