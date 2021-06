Padel-Turnier beim TCP Miami – Karlsruhe – Pleidelsheim

Die Coronazeit verbrachte sie übrigens vorrangig in Miami. „Ich bin erst vor vier Wochen wieder nach Deutschland gekommen, davor ein halbes Jahr zwischen Miami und der Karibik gependelt. Da ich selbstständig im Sportmanagement tätig bin, kann ich zum Glück von fast überall auf der Welt arbeiten.“ Und da sie immer befreundete Padelspieler um sich hatte, hat Denise Höfer in dieser Zeit enorm viel trainiert und kam in Bestform nach Pleidelsheim. Mit zwei 6:0, 6:0-Siegen zogen sie und Victoria Kurz ins Finale ein. Dort ging es gegen Lokalmatadorin Gimena Gonzalez, Trainerin beim TCP und auch für die Damen-Nationalmannschaft zuständig, und ihre Partnerin Ana Valdes. Das Ergebnis war mit 6:1, 6:1 für die Karlsruherinnen kaum weniger deutlich. Nächste Woche geht es dann nach Marbella zur Europameisterschaft. „Aber da werden wir abgeschossen“, ist Höfer realistisch. „Die Spanier, Italiener oder Portugiesen sind zu stark. Aber das ist nicht so wichtig. Padel macht einfach so viel Spaß, es ist so gesellig – und man verbessert sein Spanisch“, sagt sie lachend.