Padel in Pleidelsheim Neuer Court als Beleg für den Boom

Pleidelsheim - Die Erfolgsgeschichte von Padel beim TC Pleidelsheim geht weiter. Nachdem die Zahl der Pleidelsheimer Tennisspieler zwischen 2010 und 2013 deutlich unter die Hundertermarke gerutscht war, ist man nun wieder bei knapp 250 Mitgliedern und damit in der Nähe des Höchststandes Mitte der 1990er-Jahre. Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt Padel, eine sonst vor allem in Spanien und Lateinamerika beliebte Variante des Tennissports. Seit 2019 in Pleidelsheim einer der noch immer wenigen Courts in Württemberg gebaut wurde, hat ein regelrechter Mitglieder-Boom eingesetzt. „Ich denke, wir haben etwa 75 Padelspieler. Wobei einige auch zweigleisig fahren“, erklärt die zweite Vorsitzende Nadine Hofmeister. Und das hat nun dazu geführt, dass sich der Verein dazu entschlossen hat, einen zweiten Padel-Court zu bauen. Anfang der Woche begannen die Arbeiten.